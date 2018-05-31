"آل سويلم" يحضر مفاجأة "سوبر" لجماهير النصر

يُجهز سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر مفاجأة سارة لجماهير فريقه؛ حيث قال لمقربين في إحدى الجلسات الخاصة: إنه أنهى أربع صفقات "سوبر" بطلب من المدير الفني الأرجواني كارينيو.

وتشمل التعاقدات الجديدة، بحسب المصادر، صفقتين أوربيتين على مستوى عالٍ جدًا في خط الوسط المحور، وصانع الألعاب، بالإضافة إلى مهاجمين من أمريكا اللاتينية في مركز رأس الحربة الصريح والآخر يلعب تحت رأس الحربة، وفق ما نقلته "يوروسبورت".

وقالت مصادر مقربة من آل سويلم، إن الصفقات ستكون مفاجأة سعيدة وبمثابة عودة الروح للعالمي وإضافة قوية، فيما يأمل السويلم أن يكونوا عونًا للفريق للعودة لمنصة البطولات في الدوري السعودي للمحترفين دوري النجوم .