"فيفا" يكشف سبب استبعاد الحكام السعوديين من إدارة مباريات المونديال

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبدال الحكم السعودي فهد المرداسي بحم آخر، وجرى استبعاد المرداسي من إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما ثبت تواصله مع أحد طرفي المباراة للحصول على مبالغ مالية مقابل مساعدة فريقه على الفوز.

وأعلن "فيفا" أنه تماشيًا مع فلسفته العامة الساعية إلى تعيين حكام المباريات بشكل جماعي كفريق مؤلف من ثلاثة عناصر خلال الفترة التحضيرية، قرّرت لجنة الحكام استبعاد الحكمين المساعدين السعوديين محمد العبكري وعبدالله الشلوي، اللذَين تواجدا ضمن فريق المرداسي التحكيمي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الاتحاد السعودي بذلك.

وبينما قرّرت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي عدم استبدال المرداسي بشكل مباشر، سيتم تعيين حكمين مساعدين اثنين هما الإماراتي حسن المهري، والياباني هيروشي ياماوتشي للمشاركة في كأس العالم كمساعدين لكل من الإماراتي محمد محمد عبدالله، والياباني ريوجي ساتو على التوالي، اللذين سبق تعيينهما في وقت سابق للمشاركة في إدارة مباريات البطولة.