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انطلاق امتحانات مادة الفيزياء بالثانوية الأزهرية

الخميس 31/مايو/2018 - 09:06 ص
انطلاق امتحانات مادة الفيزياء بالثانوية الأزهرية
أرشيفية
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انطلقت منذ قليل، امتحانات مادة الفيزياء للقسم العلمى بالثانوية الأزهرية، حيث يؤدى الامتحان 55 ألفا و661 طالبا وطالبة .

وقالت مشيخة الأزهر، في بيان الإثنين، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بتوفير كافة المقومات التي تؤدي لنجاح الامتحانات، وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات.

وأعلنت مشيخة الأزهر، وقطاع المعاهد، الطوارئ الكاملة، تشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا، وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الامتحانات.

المزيد عن: مشيخة الأزهر مادة الفيزياء امتحانات القسم العلمى الثانوية الأزهرية
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