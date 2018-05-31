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انتصار ملحمي لديميتروف في رولان جاروس

الخميس 31/مايو/2018 - 08:12 ص
انتصار ملحمي لديميتروف في رولان جاروس
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وكالات
 
تأهل البلغاري جريجور ديميتروف بصعوبة بالغة، للدور الثالث ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام)، بعدما فاز بشق الأنفس على الأمريكي جاريد دونالدسون، بثلاث مجموعات لاثنين، في الدور الثاني.

وبعد مباراة ملحمية استمرت 4 ساعات و19 دقيقة، أنهى المصنف الخامس عالميا المباراة لصالحه، بنتيجة 7-6 (7-2) و6-4 و4-6 و6-4 و10-8.

وكان دونالدسون قريبا من حسم المجموعة الأخيرة، إلا أن إصابة في القدم منعته.

وبهذا الانتصار يلتقي ديميتروف في الدور الثالث، مع الإسباني فرناندو فيرداسكو، الذي أطاح بالأرجنتيني جيدو أندريوزولي، بثلاث مجموعات دون رد، 6-3 و6-2 و6-2. 

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