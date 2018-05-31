نشطاء لـ راندا البحيري: "كل مرة أحمد حاتم يعشمك ويخلى بيكي"

سخر رواد السوشيال ميديا من الفنانة راندا البحيري بعد تخلي الفنان أحمد حاتم عنها ضمن أحداث مسلسل "رسايل" والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني.





واعتبر نشطاء "فيسبوك" أن راند لا تتعلم من أخطائها حيث تكرر معاها نفس الحادثة في فيلم "أوقات فراغ" والذي تخلى فيه أحمد عنها بعدما عشمها بالبقاء".





"رسايل" من بطولة مي عزالدين وخالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.