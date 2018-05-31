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هشام عطوة رئيسًا للمهرجان الختامي لفرق نوادي المسرح الـ27

الخميس 31/مايو/2018 - 07:58 ص
هشام عطوة رئيسًا للمهرجان الختامي لفرق نوادي المسرح الـ27
هشام عطوة
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الفجر الفني
 
يترأس المخرج هشام عطوة المهرجان الختامى لفرق نوادى المسرح فى دورته الـ27 الذى ستنطلق فعالياته اليوم الخميس 31 مايو ويستمر حتى 12 يونيو المقبل.

افتتاح المهرجان سيكون على مسرح أوبرا ملك فى التاسعة مساء، وتتضمن فعاليات الافتتاح عرض مسرحيتين الأولى بعنوان "الكلمات المتقاطعة" لنادى مسرح الجيزة، والثانية بعنوان "اعمل نفسك ميت" لنادى مسرح القناطر الخيرية.

يشارك فى المهرجان 24 فرقة مسرحية من أقاليم مصر الستة، وتتكون لجنة التحكيم من الشاعر والناقد يسرى حسان رئيساً وعضوية كل من الكاتب متولى حامد والمخرج أحمد رجب والناقد محمد التهامى، ومهندس الديكور محمد فؤاد والمخرج شاذلى فرح مقرراً.

هشام عطوة مخرج وممثل مسرحى، أخرج عدة مسرحيات وشارك بالتمثيل فى عدة أعمال فنية مختلفة، منها "مولانا العاشق، دكتور أمراض نسا، مزاج الخير، راجل وست ستات (جزء 8) والراجل الغامض بسلامته وبيت العيلة (جزء 1)، الإمام المراغى، حب البنات".

كما شغل هشام عطوة عدة مناصب منها مدير فرقة مسرح الشباب، وبعدها مديرا لمسرح الطليعة، ثم مديرا لمركز الهناجر للفنون، ثم انتدب للإشراف على البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية فى عام 2015، وشهد البيت خلالها إنتاج العديد من العروض المسرحية ومشروعات التجديد والتطوير فى البنية التحتية بمسرح البالون والسيرك القومى بالعجوزة ومؤخرا يشغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.
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