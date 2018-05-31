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ليدي جاجا تخطف الأنظار بإطلالتها مع خطيبها (صور)

الخميس 31/مايو/2018 - 07:55 ص
ليدي جاجا تخطف الأنظار بإطلالتها مع خطيبها (صور)
ليدي جاجا وخطيبها
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الفجر الفني
 
التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور للنجمة العالمية ليدى جاجا أول أمس الثلاثاء فى مدينة نيويورك، حيث شوهدت وهى تغادر استوديو "Electric Lady Studio" إلى جانب خطيبها كريستيان كارينو.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 32 سنة مرتدية فستانا ذا تصميم ملفت حمل إمضاء دار أزياء "Giuseppe di Morabito" خطف أنظار قطاع كبير من محبيها وعشاقها من المعنيين بالأزياء والموضة.

وكان فى انتظار ليدى جاجا خارج الاستوديو عدد كبير من محبيها ومعجبيها، والتى التقطت معهم الصور التذكارية ووقعت لهم الأوتوجرافات.
ليدي جاجا تخطف الأنظار بإطلالتها مع خطيبها (صور)
ليدي جاجا تخطف الأنظار بإطلالتها مع خطيبها (صور)
ليدي جاجا تخطف الأنظار بإطلالتها مع خطيبها (صور)
ليدي جاجا تخطف الأنظار بإطلالتها مع خطيبها (صور)
ليدي جاجا تخطف الأنظار بإطلالتها مع خطيبها (صور)
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