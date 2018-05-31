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نادية مبروك تحيل مسؤولي محطة الإسكندرية للتحقيق

الخميس 31/مايو/2018 - 07:40 ص
نادية مبروك تحيل مسؤولي محطة الإسكندرية للتحقيق
نادية مبروك
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الفجر الفني
 
أصدرت الإذاعية نادية مبروك رئيس قطاع الإذاعة المصرية، قرارا بتحويل مذيعة الفترة والفني الموجود بالاستوديو وإدارة التنفيذ، بإذاعة الإسكندرية في الشيفت المسائي، إلى الشؤون القانونية بالإذاعة.

وأذاعت المحطة أذان المغرب قبل موعده مساء اليوم بما يقرب من ثلاث دقايق، والذي بناء عليه أفطر آلاف من سكان محافظة الإسكندرية بشكل خاطئ، وبعد أن تداركوا الموقف أذاعوا الأذان مرة أخرى في موعدة الصحيح، وذلك بعد ثلاث دقايق من انتهاء الأذان الأول.
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