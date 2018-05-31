عاجل.. الآن بـ"اسم الطالب" و"رقم الجلوس" نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني"، عقب اعتمادها من محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي بنسبة نجاح 83.7%.



