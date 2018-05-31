عاجل.. الآن بـ"رقم الجلوس" نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية
الخميس 31/مايو/2018 - 07:35 ص
تقدم بوبة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني"، عقب اعتمادها من محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي بنسبة نجاح 83.7%.
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة الدقهلية اضغط هنا
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