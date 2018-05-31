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بسمة وهبة لـ"السبكي": "بتنفسن من محمد رمضان".. والأخير: "بتشتم بسببه"

الخميس 31/مايو/2018 - 07:33 ص
بسمة وهبة لـالسبكي: بتنفسن من محمد رمضان.. والأخير: بتشتم بسببه
محمد السبكي
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الفجر الفني
 
قال المُنتج محمد السبكي، إنه لا يحب أن يعمل مع الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه لم يعمل معه ولن يقبل العمل معه.

وعلقت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، قائلة: "إنت شايل منه ليه هي نفسنة وسط ولا بيخسرك؟، مع إن اسمك مرتبط بيه".

ورد "السبكي"، قائلًا: "بتشتم بسببه كتير، وأنا اللي بتشتم مع إني مش بعمل أفلامه"، مضيفًا أنه لو كان بيده لمحى أفلامه الفنان سعد الصغير.
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