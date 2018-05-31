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مفاجأة أخفتها نبيلة عبيد عن مديحة يسري قبل وفاتها بـ 10 أيام

الخميس 31/مايو/2018 - 07:19 ص
مفاجأة أخفتها نبيلة عبيد عن مديحة يسري قبل وفاتها بـ 10 أيام
نبيلة عبيد
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الفجر الفني
 
قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنه "عندما وصلها خبر وفاة مديحة يسري أسرعت إلى المستشفى، لتقبيل جبينها وقرأت على روحها الفاتحة، وبوفاتها شعرت أنها فقدت أعز الناس".

وأضافت نبيلة، في تصريحات صحفية: "كنت قريبة منها جدًا لدرجة أن شقيقتها توفيت منذ عشرة أيام أخفيت عنها الخبر، وعند سؤالها عنها كنت أقول لها إنها مريضة، ولا تستطيع المجيئ إلى المستشفى وهي الآن لحقت بشقيقتها".

وتابعت: "كنت حريصة طوال الوقت أن أكون معها في مستشفى مصر الدولي بالرعاية المركزة حتى عندما انتقلت إلى المعادي".

واستطردت: "مديحة يسري كانت بالنسبة لي بمثابة الأخت والصاحبة والصديقة وكانت دائمًا تقول لي خلي بالك من نبيلة، وعملت معها في بداياتي فيلم (خطيب ماما) و(الصبر في الملاحات)، فهي فنانة عظيمة، وقدمت أفلامًا رائعة، وكانت دائمًا في حالة نشاط".
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