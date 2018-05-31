8 نجوم لعبوا لمنتخبين في كأس العالم وأحدهم درب المصري.. تعرف عليهم

يترقب العالم أجمع بشغف بطولة كأس العالم عبر تاريخه والتي ينتظرها الملايين كل 4 سنوات. كان لاعبو كرة القدم في الماضي يستطيعون اللعب لأكثر من منتخب حتى لو لم يكن منتخب بلادهم، بعكس الآن بمجرد أن يبلغ اللاعب سن الحادية والعشرين يجب أن يقرر لأي منتخب سيخوض معه باقي مشواره الكروي. ويرصد الفجر الرياضي 8 لاعبين شاركوا مع منتخبين مختلفين، منهم لاعب قام بتدريب المصري البورسعيدي بعد اعتزاله ممارسة الكرة ...

1 - لويس فيليب مونتي : ولد في الأرجنتين عام 1901 وتوفي عام 1983 عن عمر ناهز 82 عامًا وهو المدير الفني السابق ليوفنتوس وهوركان والذي كان لاعبا في صفوفهما. تميز مونتي باللعب في مباراتين نهائيتين لكأس العالم مع منتخبين مختلفين. شارك مونتي أولا مع منتخب بلاده الأصلي الأرجنتين في نهائي 1930 والذي خسرها من منتخب أوروجواي وسجل هدفين ثم شارك مع منتخب إيطاليا في نهائي 1934 الذي تغلبوا فيه على منتخب تشيكوسلوفاكيا بهدفين مقابل هدف.

2 - أيتيليو دي ماريا : ولد في الأرجنتين عام 1909 وتوفي في 1990 عن عمر يناهز 81 عامًا وهو نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق. شارك دي ماريا مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 1930 وشارك مع منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1934 ولم يسجل في أي من البطولتين.

3 - فرينك بوشكاش : ولد عام 1927 بالمجر وتوفي في 2006 عن عمر 79 عاما وهو نجم ريال مدريد السابق وكان مديرا فنيا للمصري في 1979 و1983 وكانت أفضل فترات الفريق البورسعيدي. مع المجر قاد بوشكاش الجيل الأعظم في تاريخهم، المنتخب الذي لم يخسر على مدار 32 مباراة متتالية وتوج بذهبية أولمبياد هلسنكي 1952 وتغلب على إنجلترا مرتين وديا 6-3 في ويمبلي ثم 7-1 في بودابست ثم بلغ نهائي برن في مونديال 1954 في سويسرا قبل الخسارة من ألمانيا الغربية 3-2 في واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كرة القدم وقتها. في عام 1956 وبعد كأس العالم بعامين فقط، كان بوشكاش في رحلة مع فريقه هونفيند إلى إسبانيا لمواجهة أتليتكو مدريد في الكأس الأوروبية. وأثناء تواجده في العاصمة الإسبانية، اندلعت الثورة المجرية ليرفض بوشكاش ومعه بعض لاعبي الفريق العودة إلى بودابست ويخوض المران وبعض المباريات الودية مع فريق إسبانيول. وأصدرت الحكومة المجرية قرارا بسحب الجنسية من بوشكاش ومنعه من دخول البلاد مدى الحياة وإضافة إلى ذلك قرر الاتحاد الدولي إيقاف اللاعب لعامين بسبب رفضه العودة لناديه. إيقاف بوشكاش منعه من الانضمام ليوفنتوس وميلان الإيطاليين اللذان رغبا في ضمه بتلك الفترة وعقب انتهاء فترة إيقافه كان قريبا جدا من الانضمام لمانشستر يونايتد في عام 1958 ولكنها توقفت في اللحظات الأخيرة بسبب أنه لا يجيد اللغة الإنجليزية وهذا ما يخالف قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. في 1958، حصل ريال مدريد لبوشكاش على الجنسية الإسبانية. وفي مونديال تشيلي 1962 قرر الاتحاد الإسباني إشراك الأسطورة المجرية معهم في البطولة رغم بلوغه الـ 37، ولم تكن قوانين الفيفا تمنع ذلك حينها ورغم مشاركته في 4 مباريات دولية بقميص إسبانيا إلا إنه لم يسجل أي هدف قبل أن يعتزل كرة القدم عام 1967.

4 - خوسيه ايميليو سانت ماريا : ولد في أوروجواي عام 1929 ويبلغ من العمر 88 عامًا وكان المدير الفني لإسبانيا في فترة الثمانينات. لقب سانت ماريا بالحائط بسبب أسلوب لعبه الذي يعتمد على الدفاع. شارك سانت ماريا مع منتخب الأوروجواي في مونديال 1954 ومع منتخب إسبانيا في مونديال 1962 ولم يسجل في أي من البطولتين.

5 - خوسيه التافينتي : ولد عام 1938 بالبرازيل ويبلغ من العمر 79 عامًا وكان نجم بالميراس البرازيلي وميلان ويوفنتوس ونابولي الإيطاليين. لعب التافينتي حتى بلغ الثانية والأربعين. كما لعب لمنتخبي البرازيل وإيطاليا. كان التافينتي أحد اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم 1958 مع البرازيل وسجل هدفين ولعب لمنتخب إيطاليا لكرة القدم في كأس العالم 1962.

6 - روبرت بروزنيسكي : المدير الفني الكرواتي الحالي لمنتخب البوسنة والهرسك والبالغ من العمر 49 عامًا والمولود في ألمانيا الغربية. سجل هدفاً لبلده يوغوسلافيا في مرمى منتخب الإمارات العربية المتحدة في كأس العالم 1990، كما سجل هدفين لبلده الجديد كرواتيا وهي إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة في مرمى منتخب جامايكا في كأس العالم 1998.

7 - روبرت يارني : المدير الفني الحالي لمنتخب كرواتيا تحت 19 عامًا والبالغ من العمر 49 عامًا والمولود في يوغوسلافيا. في 1991، أعلنت كرواتيا استقلالها عن يوغسلافيا ولعب يارني لصالح يوغسلافيا في مونديال 1990 وشارك في دقائق قليلة أمام كولومبيا ولعب أيضًا لصالح كرواتيا في مونديال 1998.

8 - دافور سوكر : نجم ريال مدريد وأشبيلية السابق ويبلغ من العمر 50 عامًا. لعب في مونديال 1990 لصالح يوغسلافيا ولم يشارك معهم في أي مباراة وهو أيضًا هداف كأس العالم 1998 مع منتخب كرواتيا.