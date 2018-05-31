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مركز شباب تلا يدرس الاعتذار عن المشاركة في الممتاز "ب"

الخميس 31/مايو/2018 - 05:52 ص
مركز شباب تلا يدرس الاعتذار عن المشاركة في الممتاز ب
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الفجر الرياضي
 


كشف الأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا أنة سيتقدم بإعتذار للجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم عن المشاركة في مسابقة دوري الممتاز "ب" في حالة إستمرار تجاهل وزير الشباب والرياضة دعم الفريق للصرف على التعاقدات الجديدة، ورواتب اللاعبين والجهاز الفني.


وصرح عبد الغفار لـ "الفجر الرياضي" بأن متطلبات المرحلة المقبلة تحتاج إلى دعم عاجل من اتحاد الكرة، والوزارة، للصرف على الفريق الأول لكرة القدم الصعد حديثاً للقسم الثاني.


وأشار أنه خاطب وزير الشباب والرياضة من أجل دعم مركز شباب تلا حتى يتكمن الفريق من تلبية إحتياجات المدير الفني الجديد، واللاعبين القدامى والجدد.


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