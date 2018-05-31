"فرجة شو" تحيي رابع الليالي الرمضانية للقومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)

قدمت فرقة "فرجة شو" بقيادة الفنان الاستعراضي شريف راضي مساء أمس الأربعاء النشاط الفني الرابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج القدير محمد الخولي وبالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة ميرفت مرسي وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والتي تفاعل معها الجمهور العريض الذي ملأ جنبات المسرح الكبير بالحديقة الثقافية خاصة الأطفال أثناء فقرة الاراجوز للفنان حمادة النجار، بجانب الفقرات الاستعراضية المتنوعة التي أحدثت حالة من البهجة لجميع الحضور.





كما قدم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبيه بالتعاون مع صندوق التنميه الثقافيه برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب حفلا موسيقيا في التاسعة والنصف مساء أمس أيضا علي مسرح بيت السحيمي بشارع المعز ،للفرقه الدائمه للمركز القومي للمسرح وقد تغني المطرب احمد محسن أغاني (اَي والله ..اَي والله )للموسيقار محمد فوزي.



