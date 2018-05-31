شاهد.. التعدي على أطفال صغار في "دار الرشاد" بالإسكندرية (فيديو)



وقالت "داليا"، التي صورت الفيديو، إنها كانت تعمل في الدار، وعندما رآت الطفل قال لها إن المشرفة المدعوة "نجات" هي من فعلت هذه.



وأشارت إلى أن هذا الدار به حوالي 12 طفلا، وفي اليوم التالي ذهبت إلى صاحب الدار وأبلغته بأنه يتم التعدي على الأطفال فقال لها: "مالكيش دعوة، امسحي الصور أحسن لك"، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحث ذلك للأطفال.





عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأربعاء، بعض الصور والفيديو عن التعدي بالضرب على أطفال أيتام في دار "الرشاد" بالسيوف في الإسكندرية.