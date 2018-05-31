في أول حوار لها.. المغربية نادية كوندا: أشبه "كنزة" في خفة الدم وبفكر استقر في مصر





*أتابع أحمد عز قبل العمل معه وأعشق مني زكي ومنة شلبي

*أحمد خالد مخرج موهوب ومن أسباب نجاح "كنزة"

*ردود أفعال الجمهور المصري فاجأتني!

*أشبه "كنزة" في التلقائية وخفة الدم

*بفكر استقر مصر





نادية كوندا فنانة مغربية ظهرت للمرة الأولي علي الشاشات المصرية من خلال مسلسل "ابو عمر المصري" وكان اختيارا مميزا يُحسب للمخرج أحمد خالد، حيث بعد ظهورها في الحلقات الاولي من المسلسل خطفت الأنظار، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تضامن معها عدد كبير من الجمهور بعدما فضل فخر الدين، شيرين حبيبته القديمة علي كنزة التي ساندته كثيرًا، وكان لـ" الفجر الفني " أول حوار معها؛؛





-كيف جاء ترشيحك لـ"أبو عمر المصري"؟

اتصل بي المخرج أحمد خالد وطلب عمل كاستينج وكنت بصور فيلم في المغرب عملت كاستينج واشتغلت علي الدور ولم أكن أعلم اسم الدور ولكن ملامح وتفاصيل الشخصية كانت موجودة وطلب مني اكون طبيعية وكنت متوترة وقبل المسلسل كنت زيرو في المصرية دلوقتي اتعلمت.





-ما أبرز ردود الأفعال علي دور "كنزة"؟

الردود الأفعال الأولي كانت من المغاربة وكانوا بيتابعوني من المغرب وردود أفعال المصريين كانت ايجابية واكثر مما توقعت واشتغلت بكل ثقة نفس وكنت فخورة اشتغل مع فنانين لديهم موهبة مميزة ومخرج شاطر وموهوب وكان السبب اني اعلم ان الدور جميل من اول يوم ولكن لم اكن اتوقع حب الجمهور المصري لكنزة وفخورة بالعمل مع النجم المصري أحمد عز.





-ما أوجه الشبه بين نادية كوندا و"كنزة"؟

خفة الدم وأنها لا تعلم الحديث ١٠٠% مصري وبتتلخبط في اللغة الفرنسية والمغربية وأيضا الإنسانية إنسانية كنزة وعفويتها ونشاطها وشخصية اجتماعية وبتتكلم مع الناس وتساعد الناس بس انا مختلفة عن كنزة اني انا اللي بحتاج مساعدة في الدراسة.





-ما موقفك لو كانت "نادية" مكان "كنزة" في الواقع؟

أنا اكثر رومانسية في عقلي ولكن مش بظهرها انا مش زي كنزة في الموضوع ده ولو مكان كنزة كنت هاخد اكتر وقت في معرفة شخصية "فخر" انا بعمل زي الشرطة وكنت هعمل بحث عنه وبعد كده كنت هقرر.





-بعد نجاح دورك في مسلسل "أبو عمر المصري" من الممكن أن تقيمي وتشتغلي في مصر؟

حاليا بفكر في زيارة مصر وجاء تشجيع كبير من المصريين والمغاربة والموضوع مفتوح كتير.





-ماذا عن كواليس العمل؟

اشتغلت مع طاقم محترم جدا واشتغلت علي شخصيتي وكنت مرتاحة جدا ولم يكن في بالي تفكير في شئ آخر عن دوري وكنت مرتاحة وأشكر طاقم الميك آب ارتيست والاستايلست اللي حسسوني اني جميلة وطبيعية وجعل ثقة في نفسي اكثر.





-ماذا عن العمل مع النجم أحمد عز؟

بحبه كإنسان وممثل كنت بتابعه من قبل ما امثل معاه نجم مصري متميز ومبسوطة بالعمل معاه.





-كيف كان العمل مع المخرج أحمد خالد؟

مش بيتكلم كتير ولكنه بيتابع كتير وبيفكر ويركز وبيشجع الكل حس بيا في اول اليوم متوترة ولكنه دعمني وركز معايا في العمل لجعل ثقتي في نفسي اقوي وعندما تابع ردود أفعال العمل هو انساني وواحد من الناس اللي اكتسبتهم في هذه السنة ومخرج مبدع صغير ولكنه متميز جدا.





-من الفنانين المصريين المفضلين لـ"نادية كوندا"؟

الزعيم عادل امام، مني زكي بحبها، ومنة شلبي ممثلة حلوة كتير، وبحب غادة عبد الرازق.