"الهلالي" يتحدث عن الدعاء على راموس بسبب صلاح

استشهد سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة حلوان بحديث شريف للحكم على الدعاء على سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بسبب إصابته لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وقال الهلالي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"كنت أتمنى العمل في الإعلام ولكن دراستي وحفظي للقرآن منعوني من ذلك ونجلي الأكبر الذي يشجع الأهلي متزوج من نجلة الشيخ خالد الجندي الذي يشجع الزمالك".

واختتم الهلالي تصريحاته معلقاً على الدعاء على سيرخيو راموس قائد ريال مدريد بسبب إصابته لصلاح قائلاً :"هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (من دعا على من ظلم فقد انتصر) ".