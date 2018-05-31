أحمد سعيد يكشف حقيقة الأموال التي تبرع بها آل الشيخ للأهلي
الخميس 31/مايو/2018 - 04:49 ص
علي شحاتة
أكد الإعلامي أحمد سعيد، أن حقيقة الأموال الذي تحدث عنها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي والتي وصلت الى 260 مليون جنيه مصري .
وقال سعيد خلال برنامج كلام في الكورة المذاع على قناة الحدث: " هذه الأموال كانت عبارة عن 6 مليون جنيه دعاية انتخابية، 34 مليون جنيه لصفقة صلاح محسن، و50 مليون جنية لمحافظة القاهرة لاستعادة أرض الشيخ زايد،50 مليون جنيه كأنشاءات وتطوير، 10 مليون جنية قيمة إعلان لأحمد فتحي ، وهو نفس الأمر بالنسبة لعبدالله السعيد بالاضافة الى 40 مليون جنية لتجديد عبدالله السعيد، ومبلغ 60 مليون جنيه إعارات" .
وتابع:" كل هذه الأمور لا دخل لجمهور النادي الأهلي فيها باستثناء البند الأول "