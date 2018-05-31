عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 (ظهرت الآن).. "الدقهلية - الشرقية - البحيرة - الغربية"

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظات جمهورية مصر العربية، فور اعتمادها من قبل المحافظين لطلاب الصف الثالث الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2018م.





نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القاهرة ( ظهرت الآن )





نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسكندرية ( ظهرت الآن )





نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسماعيلية ( ظهرت الآن )





نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسوان (ظهرت الآن)





نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسيوط ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الأقصر ( ظهرت الآن )





نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحر الأحمر ( ظهرت الآن )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحيرة ( الأحد المقبل )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بني سويف ( ظهرت الآن )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بورسعيد ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة جنوب سيناء ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الجيزة ( ظهرت الآن )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الدقهلية ( خلال ساعات قليلة اليوم )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة دمياط ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة سوهاج ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة السويس ( ظهرت الآن )





نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الشرقية ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة شمال سيناء ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الغربية ( خلال ساعات )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الفيوم ( خلال ساعات قليلة )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القليوبية ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة قنا ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة كفر الشيخ ( ظهرت الآن )





نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة مطروح ( ظهرت الآن )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنوفية ( ظهرت الآن )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنيا ( لم تظهر بعد )

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نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الوادي الجديد ( لم تظهر بعد )

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