أحمد زاهر في ضيافة مائدة إفطار مدرب النجوم (صور)

حل الفنان أحمد زاهر ضيفًا علي حفل الإفطار الذي أقامه مدرب النجوم محمد ابو النجا، مع ضيوفه واصدقائه وفريق عمله، وأثني احمد زاهر علي الحفل مؤكدا لابوالنجا انه سعيد بحضوره، كما يحتفل ابو النجا بنجاحه في المشاركة في بطولة مسلسل "رحيم" أيضا حيث شارك في الظهور في عدد من الحلقات، كما سيظهر في الحلقات المقبلة ايضًا.





"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور و محمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.





تدور أحداث العمل داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.