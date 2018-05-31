بيلا يتعاقد مع مدافع غزل شبين لموسمين

حصل مجلس إدارة نادي بيلا برئاسة جمال الصرفي على توقيع اللاعب محمود شيحة مدافع غزل شبين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثالث.

وصرح شيحة لـ "الفجر الرياضي" بأنه قام بالتوقيع لبيلا في حضور عبد اللطيف الدوماني المدير الفني، وجمال الصرفي رئيس النادي، ومحمد شاهين، ومصطفى الجزار عضوا مجلس الإدارة، وأحمد سعيد "كيشو" وكيل اللاعبين.

وسبق لبيلا الحصول على توقيع الثلاثي أمير المشرفى مدافع دكرنس وعصام بعيت لاعب خط وسط دكرنس وعمرو الشيخ مهاجم بنى عبيد.