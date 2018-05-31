ياسر جلال: أتابع ردود الأفعال حول "رحيم" رغم عدم امتلاكي حسابات علي مواقع التواصل الاجتماعي

قال النجم ياسر جلال عبر مقطع صوتي وجهه لجمهوره إنه لايملك أي حساب شخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موجهاً الشكر لجمهوره عن إشادتهم علي مسلسله الجديد "رحيم" المشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

وأشار إلى أنه يتابع أراء الجمهور عن طريق أصدقائه وشركة "فنون مصر" المنتج للعمل، مؤكداً أن أراء الجمهور ودعمهم له هو الدافع الحقيقي لما توصل إليه.





تدور أحداث مسلسل رحيم داخل المجتمع المصري، حيث "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.





"رحيم" بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.