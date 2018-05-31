حازم إمام: ودية كولومبيا أقوى بروفة لأوروجواي وغياب صلاح مؤثر





أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بأن ودية كولومبيا الجمعة المقبلة ستكون أقوى بروفة لمباراة الافتتاح للمنتخب أمام أوروجواي في مونديال روسيا، كما صرح بأن غياب محمد صلاح سيكون مؤثر على الفراعنة في البطولة.





وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"ملعب مباراة كولومبيا ضيق وهذا جيد للمنتخب لأن المساحات ستكون ضيقة ولا تتيح فرصة لنجوم كولومبيا أمثال كواردراو ورودريجيز لاستغلالها".





وأضاف :"هذه أقوى بروفة لمباراة أوروجواي في الافتتاح في كأس العالم".





وتابع :"هناك لاعبين يجب أن يحصلوا على الفرصة بدلاً من صلاح على الرغم من أننا لا نستطيع تعويضه".





واختتم إمام تصريحاته قائلاً :"غياب صلاح سيكون مؤثر فنياً على المنتخب في كأس العالم ولكن طريقة اللعب ستساعدنا للتغلب على ذلك".



