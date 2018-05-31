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طارق سليمان: بطولة الدوري هي الأصعب وأي فريق ممكن يكسب الكأس

الخميس 31/مايو/2018 - 04:32 ص
طارق سليمان: بطولة الدوري هي الأصعب وأي فريق ممكن يكسب الكأس
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علاء خليف
 


أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق أن حسام البدري المدير الفني السابق للمارد الأحمر حقق نجاحات كبيرة في موسمين مع الفريق، مشيرًا إلي أن خسارة 3 مباريات من 78 مباراة يعتبر إنجاز كبير.

 

وأضاف: " بطولة الدوري هي الأصعب وأي فريق ممكن يكسب بطولة الكأس بسهولة، والدليل أن أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي دائمًا يكون بطل الدوري مثل جوارديولا مع مانشيستر سيتي بالموسم المنقضي".

 

وأكد "سليمان" أن رحيل حسام البدري عن تدريب الفريق كان بناءًا علي رغبته الشخصية.

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