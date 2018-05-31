إفطار لنجوم "للحب فرصة أخيرة" بتوقيع ريم سامي وعائلتها (صور)

أقامت الفنانة الشابة ريم سامي ووالدها الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس مجلس اداره الشركة العربية للتجارة الدولية ووالدتها الدكتورة صبورة السيد رئيس مجلس إدارة مدارس طيبة الدولية حفل افطار لفريق عمل مسلسل للحب فرصة اخيرة للاحتفال بنجاح المسلسل، بحضور بطلة العمل داليا البحيري والمخرجة منال الصيفي والسيناريست شهيره سلام وفراس سعيد وهند عبدالحليم وجوليا الشواشي ورويدا النعيم وندي الالفي وآخرون.





والتقطو بعض الصور التذكارية مع احمد طاهر ياسين وحرمه رشا سامي و الفنانه مي عمر والمطربه حنان صاحبة اغنيه الشمس الجريئة والفنان اشرف مصيلحي.





وتدور احداث مسلسل "للحب فرصة أخيرة" والذي لاقي عند عرضه نجاحا كبيرا في 45 حلقه حول محمود وليلي يتقابلان من خلال العمل والذي يقرب بينهما بشدة، فيقع كل منهما في حب الاخر، ولكن هذا اللقاء جاء متأخرا، فكل منهما ملتزمان بالعديد من الواجبات تجاه أشخاص اخرين في حياتهما، لذلك تظهر العديد من العقبات امام هذا الحب، بالاضافة الي وجود العديد من علاقات الحب والعاطفة حولهما، فالكل يبحث عنةفرصة لتلك الحالة التي يتمني ان يعيش فيها الجميع.





المسلسل بطولة داليا البحيرى، فراس سعيد، مراد مكرم ، هبه الاباصيري ،هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، أمل رزق،أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الالفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، ساره نخله، مي ابراهيم، محمد رجابي، نونا، اسلام شوقي، رباب ابراهيم. ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.