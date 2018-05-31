طارق سليمان يجيب.. هل يفضل الانضمام لجهاز الأهلي الجديد أو العمل مع "البدري"؟
الخميس 31/مايو/2018 - 04:28 ص
علاء خليف
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق عن موقفه من الإنضمام للجهاز الفني الجديد بالقلعة الحمراء.
وقال "سليمان"
في تصريحات لبرنامج "الحريف": "الاهلي له فضل كبير علي أبنائه وصنع
اسمي في عالم كرة القدم ولا يمكن أتأخر عنه".
وأضاف: "الأهلي
له الأولوية ورقم 1 بالنسبة لي قبل أي مكان أخر".
وعن موقفه من الإنضمام
للجهاز المعاون لـ"حسام البدري" مدرب الأهلي السابق في أي نادي آخر قال:
" البدري عندما رحل عن الأهلي في 2012 قال لي لو الأهلي محتاجك استمر معه".
وأتم: " بالتأكيد شرف لي العمل ضمن الجهاز المعاون لـ حسام البدري حال عدم إنضمامي لجهاز الأهلي الجديد".