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طارق سليمان يجيب.. هل يفضل الانضمام لجهاز الأهلي الجديد أو العمل مع "البدري"؟

الخميس 31/مايو/2018 - 04:28 ص
طارق سليمان يجيب.. هل يفضل الانضمام لجهاز الأهلي الجديد أو العمل مع البدري؟
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علاء خليف
 


كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق عن موقفه من الإنضمام للجهاز الفني الجديد بالقلعة الحمراء.

 

وقال "سليمان" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "الاهلي له فضل كبير علي أبنائه وصنع اسمي في عالم كرة القدم ولا يمكن أتأخر عنه".

 

وأضاف: "الأهلي له الأولوية ورقم 1 بالنسبة لي قبل أي مكان أخر".

 

وعن موقفه من الإنضمام للجهاز المعاون لـ"حسام البدري" مدرب الأهلي السابق في أي نادي آخر قال: " البدري عندما رحل عن الأهلي في 2012 قال لي لو الأهلي محتاجك استمر معه".

 

وأتم: " بالتأكيد شرف لي العمل ضمن الجهاز المعاون لـ حسام البدري حال عدم إنضمامي لجهاز الأهلي الجديد".

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