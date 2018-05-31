طارق سليمان يجيب.. هل يفضل الانضمام لجهاز الأهلي الجديد أو العمل مع "البدري"؟





كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق عن موقفه من الإنضمام للجهاز الفني الجديد بالقلعة الحمراء.

وقال "سليمان" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "الاهلي له فضل كبير علي أبنائه وصنع اسمي في عالم كرة القدم ولا يمكن أتأخر عنه".

وأضاف: "الأهلي له الأولوية ورقم 1 بالنسبة لي قبل أي مكان أخر".

وعن موقفه من الإنضمام للجهاز المعاون لـ"حسام البدري" مدرب الأهلي السابق في أي نادي آخر قال: " البدري عندما رحل عن الأهلي في 2012 قال لي لو الأهلي محتاجك استمر معه".

وأتم: " بالتأكيد شرف لي العمل ضمن الجهاز المعاون لـ حسام البدري حال عدم إنضمامي لجهاز الأهلي الجديد".