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عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظات مصر.. "الدقهلية - البحيرة - البحر الأحمر"

الخميس 31/مايو/2018 - 04:20 ص
عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظات مصر.. الدقهلية - البحيرة - البحر الأحمر
نتيجة الشهادة الإعدادية
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظات جمهورية مصر العربية، فور اعتمادها من قبل المحافظين لطلاب الصف الثالث الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2018م.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القاهرة (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسكندرية  (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسماعيلية (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسوان (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسيوط (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الأقصر (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحر الأحمر (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحيرة (الأحد المقبل)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بني سويف (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بورسعيد (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة جنوب سيناء (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الجيزة (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الدقهلية (خلال ساعات قليلة)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة دمياط (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة سوهاج (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة السويس (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الشرقية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة شمال سيناء (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الغربية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الفيوم (خلال ساعات قليلة)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القليوبية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة قنا (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة كفر الشيخ (ظهرت الآن)

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة مطروح (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنوفية (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنيا (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الوادي الجديد (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا

ملحوظة هامة: يتم تحديث النتائج فور اعتمادها من المحافظين، وظهورها مباشرة على بوابة "الفجر" الإلكترونية.
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