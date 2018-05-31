عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظات مصر.. "الدقهلية - البحيرة - البحر الأحمر"
الخميس 31/مايو/2018 - 04:20 ص
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظات جمهورية مصر العربية، فور اعتمادها من قبل المحافظين لطلاب الصف الثالث الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2017/2018م.
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القاهرة (ظهرت الآن)
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسكندرية (ظهرت الآن)
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الإسماعيلية (ظهرت الآن)
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسوان (ظهرت الآن)
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة أسيوط (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الأقصر (ظهرت الآن)
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحر الأحمر (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة البحيرة (الأحد المقبل)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بني سويف (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة بورسعيد (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة جنوب سيناء (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الجيزة (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الدقهلية (خلال ساعات قليلة)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة دمياط (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة سوهاج (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة السويس (ظهرت الآن)
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الشرقية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة شمال سيناء (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الغربية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الفيوم (خلال ساعات قليلة)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة القليوبية (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة قنا (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة كفر الشيخ (ظهرت الآن)
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة مطروح (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنوفية (ظهرت الآن)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة المنيا (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدارسي الثاني 2017/2018 في محافظة الوادي الجديد (لم تظهر بعد)
الإعدادية - اضغط هنا
ملحوظة هامة: يتم تحديث النتائج فور اعتمادها من المحافظين، وظهورها مباشرة على بوابة "الفجر" الإلكترونية.
المزيد عن: نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الاعدادية ظهرت الآن خبر عاجل الدقهلية البحيرة البحرالاحمر البحر الاحمر اخبار نتيجة الاعدادية اخبار نتائج الاعدادية اخبار مصر اليوم اخبار عاجلة اخبار النتائج أخبار مصر