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مي عز الدين تكشف علاقة أحمد حاتم وراندا البحيري في "رسايل"

الخميس 31/مايو/2018 - 04:20 ص
مي عز الدين تكشف علاقة أحمد حاتم وراندا البحيري في رسايل
مي عز الدين
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شيماء احمد
 
شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "رسايل"، حلم آخر يراود هالة "مي عز الدين"، حيث تحلم بفتاة على علاقة بسامح وهي "راندا البحيري"، حيث تتلقى اتصال من أحد يبلغها بالحادث وتذهب مسرعة لزيارته.

كما أنه حلمت بها هي وسامح أثناء ركوبهم الطائرة، على نفس رقم الرحلة ونفس الميعاد الموجود على التذكرة التي تم إرسالها لها، ولكن منذ سنة، ومن خلال ذلك تعرف هالة اسم هذه الفتاة من شركة الطيران.

وعلى الجانب الآخر، تترك إحدى السيدات طفلها في سيارة الأجرة التي يمتلكها عاطف "سليمان عيد" فيعود به للمنزل، وتتمسك به هند "مها أحمد" في محاولة منها لتعويض عدم إنجابها.

المسلسل من بطولة مي عز الدين، أحمد حاتم، خالد سليم، رامز أمير، أحمد سعيد عبدالغني ومن إخراج إبراهيم فخر.
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