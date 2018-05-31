وليد فواز يكتشف براءة مي سليم في "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الرحلة"، مساومة أسامة "باسل خياط" لآدم "وليد فواز" على الفيديوهات مقابل ألا يلفق جريمة قتل باسم "إبراهيم حجازي" لزوجته سارة "مي سليم".





وبالفعل يأخذ النسخة الموجودة عنده ويسلمه فيديوهات زوجته وشقيقتها، وعندما يشاهدهم آدم يتأكد من براءة زوجته ويذهب لمصالحتها، ويخبرها بأن أسامة أعطاه خطاب من أجل رانيا زوجته" ريهام عبدالغفور"، وبعد قراءته يخبرها بأنه يريد حمايتها مثلما يحمي أسامة زوجته.





وعلى الجانب الآخر ترفض كارما "ثراء جبيل" عرض حسن بالزواج منها، بعدما خطط لمفاجآتها ، ممل يجعله في موقف محرج أمام الجميع، بينما تقبل كريمة "حنان مطاوع" عرض مالك "إيهاب فهمي" بالزواج منها.





المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، ثراء جبيل، مي سليم ومن إخراج حسام علي.