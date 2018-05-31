فضيحة في إيران.. مدير مدرسة يعترف بالتحرش بـ16 طالبا

هزت فضيحة تحرش جنسي لمدير مدرسة ثانوية للبنين غرب العاصمة طهران الرأي العام الإيراني، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعترف أمام الشرطة وأولياء الأمور بجريمته.





وقالت مواقع إيرانية، إن المتهم هو حفيد المرجع الديني آية الله محيي الدين حائري شيرازي، العضو السابق في مجلس خبراء القيادة، ونشرت الصحف الإيرانية المعارضة مقطع الفيديو على حسابها على "تويتر" وقالت إن الناظر تحرش جنسياً بـ16 طالباً.





ويظهر مدير المدرسة في مقطع الفيديو وهو يقول إنه عرض "أفلاماً إباحية" كانت على هاتفه للطلاب، وقال نشطاء على "تويتر" إن المدير أجبر الطلاب على فعل الفاحشة.





وأحدثت فضيحة التحرش الجنسي في إيران ضجة كبيرة، وهو الأمر الذي دفع المرشد الأعلى للتدخل وإصدار تعليمات للقضاء بتطبيق حدود الله على المتورطين وإجراء محاكمة عاجلة.



