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هذه العصائر مسموح تناولها لمريض السكر في رمضان.. احذروا العرقسوس

الخميس 31/مايو/2018 - 04:10 ص
هذه العصائر مسموح تناولها لمريض السكر في رمضان.. احذروا العرقسوس
صورة أرشيفية
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الفجر
 
في وقت حذرت منظمة الصحة العالمية من شرب العصائر، سواء لمرضى السكر أو غير المصابين به، لأنه يضاف إليها سكر يتساءل مرضى السكر عن نوعية العصائر التي يمكن أن يتناولوها في رمضان.

وفي هذا السياق كشفت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة الدكتورة إيناس شلتوت وفقًا لليوم السابع عن بعض أنواع من العصائر المسموح بتناولها لمريض السكر في رمضان.

وأوضحت الدكتورة شلتوت أن عصير الفراولة والكنتالوب والبرتقال والليمون والموز باللبن يجب تناولها بإعتدال لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر، موضحة أننا دائمًا نفضل تناول الفاكهة كثمرات كاملة لأنها تحتوي على الألياف.

وحذرت من العرقسوس لأنه يسبب ارتفاع ضغط الدم وتورمًا في الجسم بالنسبة لمريض السكر.
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