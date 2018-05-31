تعرف على آليات وزارة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار الكهربي

في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة "الفجر" الإلكترونية، لقرائها الكرام، ننشر لكم الآليات الجديدة لوزارة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار الكهربي، التي تكبد الدولة خسائر بالملايين.





وتؤثر سرقات التيار الكهربي سلبًا على مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن، وذلك نتيجة لزيادة الأحمال على الخطوط.





وفيما يلي نعرض لكم الآليات الجديدة لمواجهة السرقة:





أولًا: التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحمالات.

ثانيًا: زيادة عدد موظفي الوزارة الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية.

ثالثًا: استقبال بلاغات المواطنين من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

رابعًا: استقبال البلاغات على الخط الساعة 121.

خامسًا: تحديد سعر الكيلو وات ساعة للسارقين بـ135 قرشًا سعر الشريحة السابعة وهي الأعلى و لا تحصل على أي دعم من الدولة.

سادسًا: عقوبة عدم سداد الغرامة بالقانون الجديد للكهرباء السجن.