عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بموقع مديرية التعليم بمحافظة الدقهلية بـ"رقم الجلوس"
الخميس 31/مايو/2018 - 03:35 ص
تقدم بوبة "الفجر" الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني"، عقب اعتمادها من محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي بنسبة نجاح 83.7%، ومن المتوقع إعادة الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية خلال الساعات القليلة المقبلة بعد رفع النتيجة كاملة.
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة الدقهلية اضغط هنا
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