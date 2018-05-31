طارق سليمان: وجود الشناوي وإكرامي في منتخب مصر نجاح بالنسبة لي





أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق أن تواجد شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسا الأحمر في منتخب مصر نجاح شخصي بالنسبة له.





وقال "سليمان" في تصريحات لبرنامج "الحريف" عبر فضائية "دي إم سي": "مستوي محمد الشناوي أجبرنا علي منحه الفرصة الكاملة في الأهلي وذلك لتطبيق العدل، إكرامي غضب بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للأهلي ولكن دون أي تجاوز".





وأضاف: "علاقتي بحراس الأهلي جيدة ومعظم بطولاتي تحققت عبر شريف إكرامي خلال السنوات الماضية، وأنا أسعد إنسان في الدنيا لتواجد 2 من حراس الأهلي في المنتخب".





وأتم: "وجود إكرامي والشناوي مع المنتخب الوطني بكأس العالم نجاح شخصي لي".



