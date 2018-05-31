جهاد جريشة: المشاركة في كأس العالم حلم تحقق.. وهدفي تشريف الكرة المصرية

أكد الحكم المصري جهاد جريشة أن المشاركة في نهائيات كأس العالم كان حلم بالنسبة له ونجح في تحقيقه بعد سنوات من العمل والاجتهاد.

وقال "جريشة" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "المشاركة في كأس العالم كان حلم بالنسبة لي وأعلنت عن أمنيتي بالمشاركة في المونديال عام 2005 والحمد لله استطعت تحقيق حلمي بعد سنوات من الاجتهاد والتعب".

وعن خوض برنامجه الاعدادي في مسقط رأسه بقرية "دنديط" التابعة لمركز "ميت غمر" قال: " اعتدت علي الاستعداد للبطولات الهامة التي شاركت فيها في الفترة السابقة من مسقط رأسي في مركز شباب قرية "دندطيد"، وأحظي هنا بدعم نفسي ومعنوي من أهلي وجميع أهل قريتي، كما أحظي بمساندة جميع المسؤولين في مصر".

وأضاف: " اسافر إلي روسيا الأحد المقبل استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وأعد الشعب المصري وجميع المخلصين الذين يتمنون نجاح "جهاد جريشة" بالظهور بصورة لائقة في المونديال وتشريف الكرة المصرية".