"ربيعة" يوضح تفاصيل إصابته ويؤكد: هذا الثنائي يستحقا الانضمام للمنتخب





كشف رامي ربيعة نجم المنتخب الوطني والأهلي آخر تفاصيل إصابته، كما أكد بأن الثنائي محمد نجيب نجم الأهلي ومحمود علاء نجم الزمالك.





وقال ربيعه في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت :"كنت اعاني التهابات في عظمة الحوض وهذا سبب طول مدة الإصابة وبدأت اتعافى منها واتدرب لوحدي في الجيم واخضع لجلسات مياه وسأبدا فترة الإعداد مع الفريق بعد السفر لألمانيا للخضوع لفحوصات أخيرة".





وأضاف :"كوبر سيلعب باللاعب الذي لديه حساسية المباريات الدولية وليست لديه رهبة منها وتكون لديه جرأة وسيحتاج لاعب قادر على تحمل مباريات والتي لا تعتبر أكثر أهمية من أمم أفريقيا".





واختتم ربيعه تصريحاته قائلاً :"محمود علاء ومحمد نجيب كانوا يستحقون الإنضمام للمنتخب".