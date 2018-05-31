طارق سليمان: قدمت استقالتي من الأهلي لرفع الحرج عن إدارة النادي
الخميس 31/مايو/2018 - 03:15 ص
علاء خليف
كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق عن سبب تقديم إستقالته من منصبه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.
وقال "سليمان" في تصريحات لبرنامج "الحريف":
"قدمت استقالتي من الأهلي لرفع الحرج عن إدارة الأهلي وهو إجراء طبيعي نقوم به
بعد كل موسم".
وأضاف: " بعد تقديم حسام البدري استقالته من تدريب الفريق،
اتفقنا مع سيد عبد الحفيظ علي تقديم استقالة جماعية بعد مباراة المصري لمنح الحرية
الكاملة للإدارة لإختيار الجهاز الجديد".