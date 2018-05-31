طارق سليمان: قدمت استقالتي من الأهلي لرفع الحرج عن إدارة النادي





كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق عن سبب تقديم إستقالته من منصبه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.

وقال "سليمان" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "قدمت استقالتي من الأهلي لرفع الحرج عن إدارة الأهلي وهو إجراء طبيعي نقوم به بعد كل موسم".

وأضاف: " بعد تقديم حسام البدري استقالته من تدريب الفريق، اتفقنا مع سيد عبد الحفيظ علي تقديم استقالة جماعية بعد مباراة المصري لمنح الحرية الكاملة للإدارة لإختيار الجهاز الجديد".