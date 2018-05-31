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طارق سليمان: قدمت استقالتي من الأهلي لرفع الحرج عن إدارة النادي

الخميس 31/مايو/2018 - 03:15 ص
طارق سليمان: قدمت استقالتي من الأهلي لرفع الحرج عن إدارة النادي
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علاء خليف
 


كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق عن سبب تقديم إستقالته من منصبه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.

 

وقال "سليمان" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "قدمت استقالتي من الأهلي لرفع الحرج عن إدارة الأهلي وهو إجراء طبيعي نقوم به بعد كل موسم".

 

وأضاف: " بعد تقديم حسام البدري استقالته من تدريب الفريق، اتفقنا مع سيد عبد الحفيظ علي تقديم استقالة جماعية بعد مباراة المصري لمنح الحرية الكاملة للإدارة لإختيار الجهاز الجديد".

 

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