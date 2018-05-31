تعرف على الوافدين الجدد لطنطا وقائمة الرحلين

نجح فريق طنطا الرياضي بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني الجديد الذي تولي المنصب خلفا لعماد النحاس بعد تقدمه بأستقالته عقب أنتهاء الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز وهبوط طنطا رسميا الي دوري القسم الثاني، في تدعيم الفريق بأربعة صفقات جديدة.

جاءت الصفقة الأولي، اللاعب إسلام بدر الظهير الأيسر لنادي الشمس، وأسلام البعلي حارس مرمي الزعفران سابقا، وعلاء كمال صانع ألعاب اف سي مصر والزمالك والمقاولون والأتحاد سابقا، ومحمد السيد عبدالحميد "ميدو" مهاجم حرس الحدود والأسماعيلي سابقا.





كما استقر عبدالناصر علي الاستغناء عن ٨ لاعيبين وهم سعد حسني وحمادة جلال وحماة الغنام و وحيد محسن وعادل جمال وحسين حلمي وفتحي مبروك، كما أنتهي مدة عقد أحمد الشيخ حارس المرمي بالفريق.





وفي نفس السياق، عاد سليمان عبدربه من الأعارة لفريق بلدية المحلة، وميدو جمال من غزل المحلة.





وعلم "الفجر الرياضي" بأنه يوجد اتجاه داخل طنطا للموافقة علي أحد العروض المقدمة للاعب سيف الدين الجزيري بمقابل مادي كبير، نظرا لوجود عرض خارجي ، بالأضافة الي بيع أحمد خالد نظرا لانه يحق له التوقيع في يناير لأي فريق أخر لأنه الموسم الأخير له في عقده.





يذكر أن عبدالناصر محمد المدير الفني للفريق حدد موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الأربعاء المقبل.





ومن المقرر أن يلتقي طنطا مع فريق فاركو في أولي مبارياته علي ملعب نادي طنطا الرياضي بالقسم الثاني.



