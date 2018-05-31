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طارق سليمان: حققت "ربع" بطولات الأهلي الإفريقية

الخميس 31/مايو/2018 - 03:11 ص
طارق سليمان: حققت ربع بطولات الأهلي الإفريقية
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علاء خليف
 


أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق أنه حقق 14 بطولة خلال مسيرته التدريبية مع المارد الأحمر.

 

وقال "سليمان" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " حققت 14 بطولات مع الأهلي خلال مسيرتي التدريبية، وحققت 5 بطولات قارية من أصل 20 بطولة فاز بها للأهلي، كما حققت 4 دوري و4 سوبر".

 

وأتم: " عملت مع جميع المدربين وخاصة الأجانب خلال السنوات الأخيرة، وحققت بطولات مع جميع المدربين الذين عملت معهم في الأهلي، وراض عما قدمته مع الأهلي".

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