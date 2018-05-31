طارق سليمان: حققت "ربع" بطولات الأهلي الإفريقية
الخميس 31/مايو/2018 - 03:11 ص
علاء خليف
أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمي الأهلي السابق أنه حقق 14 بطولة خلال مسيرته التدريبية مع المارد الأحمر.
وقال "سليمان"
في تصريحات لبرنامج "الحريف": " حققت 14 بطولات مع الأهلي خلال مسيرتي
التدريبية، وحققت 5 بطولات قارية من أصل 20 بطولة فاز بها للأهلي، كما حققت 4 دوري
و4 سوبر".
وأتم: " عملت مع جميع المدربين وخاصة الأجانب خلال السنوات الأخيرة، وحققت بطولات مع جميع المدربين الذين عملت معهم في الأهلي، وراض عما قدمته مع الأهلي".
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