عاجل.. مجلس إدارة الأهلي يصدر قرارات نارية





أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عُقد مساء أمس، الأربعاء، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة عدة قرارات.

وجاءت قرارات مجلس الأهلي كالتالي:

- اعتبار الجلسة ممتدة لتستكمل في الثالثة عصر اليوم، الخميس.

- رفع رأس مال شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إلى 2 مليون دولار، طبقًا لقانون الاستثمار الجديد، بهدف تطوير المنبر الإعلامي للنادي، ممثلا في قناة الأهلي الفضائية.

- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي، بالتنسيق مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، ومحمد الغزاوي رئيس لجنة إعداد اللوائح الخاصة بالنشاط الرياضي.

- التصديق على جلسة اجتماع مجلس الإدارة السابق.

- التصديق على توصيات المكتب التنفيذي في جلستيْه الماضيتيْن.

- اعتماد تشكيل الإدارات الرئيسية لقطاع كرة القدم لموسم 2018-2019.

- اعتماد تعيين حسام غالي منسقًا عامًا لقطاع كرة القدم، وعضوًا بلجنة الكرة.

- اعتماد مصروفات تأهيل اللاعب رامي ربيعة في ألمانيا، بعد إصابته الأخيرة.

وجاء تشكيل الإدارات الرئيسية لقطاعات كرة القدم، وفقًا لما يلي:





محمد يوسف مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة. وسامي قمصان مدربًا. وسمير عدلي مديرًا إداريًا للفريق.





وفتحي مبروك مديرًا لقطاع الناشئين. وعادل عبد الرحمن مديرًا فنيًا لفريق الشباب. وخالد بيبو مديرًا لأكاديميات الأهلي ومعه عبد النبي عاشور مديرًا فنيًا لكافة الفروع.

ومحمد فضل مديرًا للتعاقدات.

وحنان الزيني مدير متابعة التراخيص واللوائح.

على أن يتم استكمال تشكيل الأجهزة الفنية، سواء للفريق الأول، أو لفريق الشباب، وقطاع الناشئين، والأكاديمية، خلال الفترة القادمة.