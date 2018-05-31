عاجل.. رابط جديد نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية
الخميس 31/مايو/2018 - 03:01 ص
الفجر
تنشر بوابة "الفجر" رابط جديد لنتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني"، عقب اعتمادها من محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي بنسبة نجاح 83.7%.
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة الدقهلية اضغط هنا
المزيد عن: نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الدقهلية الاعدادية نتيجة الاعدادية نتيجة اعدادية الدقهلية نتائج امتحانات محافظة الدقهلية ظهور نتيجة الإعدادية رقم جلوس رقم الجلوس الدقهلية اليوم الدقهلية الاعدادية الدقهلية الاسم ورقم الجلوس اخبار محافظة الدقهلية اخبار الدقهلية اليوم اخبار الدقهلية