في ذكرى ميلاد يونس شلبي.. معلومات لا تعرفها عن صانع البهجة

تحل، اليوم الخميس، الذكرى السابعة والسبعين على ميلاد صانع البهجة الراحل الفنان يونس شلبي.





وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " ١٢ معلومات لا تعرفونها عن بطل "العيال كبرت".





١-ولد يونس شلبي في ٣١ مايو ١٩٤١ في ميدان الطمهي بالمنصورة.





٢-درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.





٣-شارك في أكثر من ٩٠ فيلم، لعب أغلبها في دور السنيد، وقام ببطولة عدد قليل منها.





٤-من أنجح أفلامه "الكرنك" و"شفيقة ومتولي" للمخرج علي بدرخان، و"أحنا بتوع الاتوبيس" للمخرج الراحل حسين كمال.





٥-شارك في أكثر من 20 مسلسلًا تلفزيونيًا منها، "عيون" و"الستات ما يعملوش كده" و"أنا اللي استاهل".





٦-قام ببطولة مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" لعدة سنوات في شهر رمضان.





٧-قدم العديد من المسرحيات الناجحة، ولعل أشهرها دوره في مسرحيتي "العيال كبرت" و"مدرسة المشاغبين".





٨-رفض حضور أصدقائه الفنانين حفل زفافه نتيجة لعدم امتلاكه مال كافيًا لإطعامهم، إلا أن سعيد صالح وعدد من الفنانين أصروا على الحضور والاحتفال معه.





٩-قدم آخر أدواره في السينما عام ٢٠٠٢ في فيلم "أمير الظلام" أمام الزعيم عادل إمام.





١٠-أصيب يونس شلبي بمرضي السكر والقلب، وباعت أسرته ممتلكاتها لعلاجه حيث اشتكوا من إهمال نقابة الممثليين له وتجاهل الفنانين في آخر أيامه.





١١-استجابت وزارة الصحة لنداء زوجته بتحمل تكاليف علاجه.





١٢-توفي يونس شلبي في ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧ عن عمر ناهز ٧٧ عامًا.