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في ذكرى ميلاد يونس شلبي.. معلومات لا تعرفها عن صانع البهجة

الخميس 31/مايو/2018 - 02:52 ص
في ذكرى ميلاد يونس شلبي.. معلومات لا تعرفها عن صانع البهجة
يونس شلبي
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شيماء عطية
 
تحل، اليوم الخميس، الذكرى السابعة والسبعين على ميلاد صانع البهجة الراحل الفنان يونس شلبي.

وفي السطور المقبلة، يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومات لا تعرفونها عن بطل "العيال كبرت".

١-ولد يونس شلبي في ٣١ مايو ١٩٤١ في ميدان الطمهي بالمنصورة.

٢-درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

٣-شارك في أكثر من ٩٠ فيلم، لعب أغلبها في دور السنيد، وقام ببطولة عدد قليل منها.

٤-من أنجح أفلامه "الكرنك" و"شفيقة ومتولي" للمخرج علي بدرخان، و"أحنا بتوع الاتوبيس" للمخرج الراحل حسين كمال.

٥-شارك في أكثر من 20 مسلسلًا تلفزيونيًا منها، "عيون" و"الستات ما يعملوش كده" و"أنا اللي استاهل".

٦-قام ببطولة مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" لعدة سنوات في شهر رمضان.

٧-قدم العديد من المسرحيات الناجحة، ولعل أشهرها دوره في مسرحيتي "العيال كبرت" و"مدرسة المشاغبين".

٨-رفض حضور أصدقائه الفنانين حفل زفافه نتيجة لعدم امتلاكه مال كافيًا لإطعامهم، إلا أن سعيد صالح وعدد من الفنانين أصروا على الحضور والاحتفال معه.

٩-قدم آخر أدواره في السينما عام ٢٠٠٢ في فيلم "أمير الظلام" أمام الزعيم عادل إمام.

١٠-أصيب يونس شلبي بمرضي السكر والقلب، وباعت أسرته ممتلكاتها لعلاجه حيث اشتكوا من إهمال نقابة الممثليين له وتجاهل الفنانين في آخر أيامه.

١١-استجابت وزارة الصحة لنداء زوجته بتحمل تكاليف علاجه.

١٢-توفي يونس شلبي في ١٢ نوفمبر ٢٠٠٧ عن عمر ناهز ٧٧ عامًا.
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