عاجل.. بـ"رقم الجلوس" اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحر الأحمر (ظهرت الآن)





تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني"، بعد اعتمادها من قبل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، أمس الأربعاء.



