بالأرقام.. مقارنة بين رعاية ناديي الأهلي والزمالك

نجحت إدارة النادي الأهلي في مضاعفة عقد الرعاية بعدما حصلت شركة صلة الرياضية على حقوق رعاية النادي لمدة ٤ سنوات قادمة مقابل نصف مليار جنيه.

جاءت هذه الخطوة بعد الدراسة التسويقية الكاملة التي قام بها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وتم طرح كراسة الشروط دون أن تشمل حقوق البث أو الحقوق الإعلانية على أسوار النادي.

حضر جلسة البت المالي ممثلا عن النادي كلا من خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة ومحمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي ومحمد جابر مدير المشتريات وعصام سراج الدين مدير التسويق ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.

يذكر أن عقد الرعاية السابق كان يقضي بحصول الأهلي على ٢٣١ مليون جنيه.

وإذا عقدنا مقارنة بين رعاية الأهلي والزمالك نجد أن ، النادي الأهلي عقد رعايته يقدر بـ ٥٠٠ مليون جنيها فقط بدون بث وبدون قناة وبدون أسوار.

أما نادي الزمالك فعقد رعايته يقدر بـ ٤٠٠ مليون كرعايا و بث و"يافطات" موجودة على أسوار النادي الأبيض إضافة إلى الكواليس والتدريبات.

ذلك إضافة إلى أن الأهلي في الأربع أعوام الماضية لم يحصل على أي بطولة في إفريقيا ولم يصل كأس العالم للاندية بعكس الـ ٤ أعوام قبل عام ٢٠١٤ التي تسببت في رقم الـ ٢٣١ مليون في ٣ أعوام .