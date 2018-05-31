عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة البحر الأحمر
الخميس 31/مايو/2018 - 02:43 ص
محمد طه
تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بمحافظة الدقهلية، لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني "الترم الثاني"، بعد اعتمادها من قبل محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، أمس الأربعاء.
لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بـ"رقم الجلوس" بمحافظة البحر الأحمر اضغط هنا
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