الريال يتخلى عن مودريتش من أجل نجم يوفنتوس

يعرف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط الفريق يفكر بجدية في ترك الملكي هذا الصيف، لذلك عليه التعاقد مع البديل المناسب.

قالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن بيريز يرغب في التعاقد مع ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس، من أجل تدعيم خط وسط الريال في الموسم الجديد.

قدم ريال مدريد عرض بقيمة 65 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب، لكن إدارة يوفنتوس لن تبيع بيانيتش بأقل من 80 مليون يورو.

يفكر رئيس ريال مدريد في وضع مودريتش كجزء من الصفقة خصوصًا أنه قيمته ستقدر بـ 50 مليون يورو، بالإضافة إلى 30 مليون يورو آخرين من أجل الحصل على بيانيتش الذي يتصارع عليه برشلونة أيضًا من أجل ضمه.