حريق هائل في شقة سكنية بدمياط (صور)



وتحركت قوة أمنية من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لإخماد النيران.



كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وكشف ملابساته، وحصر الخسائر التي لم تصل للأرواح، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

نشب حريق ضخم في شقة سكنية، اليوم الخميس، في منطقة صلاح الدين بمدينة دمياط، وسط حالة من الذعر لدى أهالي المنطقة، حيث فوجئوا باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة من الشقة.