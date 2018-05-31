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وزير الشباب والرياضة يكشف توجيهات السيسي التي حسمت أزمة محمد صلاح

الخميس 31/مايو/2018 - 03:21 ص
وزير الشباب والرياضة يكشف توجيهات السيسي التي حسمت أزمة محمد صلاح
السيسي
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نعيم يوسف
 
قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن مشكلة محمد صلاح مع اتحاد الكرة تم حلها بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "عبدالعزيز" في تصريحات تلفزيونية، الأربعاء: "سيادة الرئيس اتصل وقال احنا مش عايزين مشاكل يعني، وأي حاجة ممكن نحلها بالتفاهم، ويجب التواصل بين الطرفين ومنخليش فيه مشكلة، ويعني فيه حالة كويسة جدا، وحالة تفاؤل بالمنتخب، وبالرياضة ومحمد صلاح عامل إنجازات هايلة، أحسن لاعب في أفريقيا، وأحسن لاعب في أنجلترا، ومش عايزين حد يستغل هذا الموقف".

وأشار وزير الرياضة إلى أن المشكلة كانت تتعلق بتفسير بند في العقد، حيث يرى الاتحاد أحقيته في استغلال صورة "صلاح" في الدعاية والإعلان بصفته لاعبا في المنتخب، بينما ترى الشركة الراعية أنه لا يجب استخدام صورته، وتم التفاهم على صيغة لحل المشكلة.
المزيد عن: وزير الشباب والرياضة محمد صلاح السيسي اتحاد الكرة
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