رامي عادل لـ"الفجر الرياضي": بدأت العمل كمدربا للمقاولون .. وسأعود للملاعب في حالة واحدة





أكد رامي عادل لاعب المقاولون الأسبق والمدرب الحالي للفريق، أنه بدأ عمله كمدرب مع علاء نبيل، وذلك بعد استقرار الجهاز الفني للذئاب عليه كمدربا مساعدا الموسم المقبل.





وقال رامي عادل لـ"الفجر الرياضي": "بدأت عملي كمدرب، كل الشكر لعلاء نبيل الذي ضمني للجهاز المعاون"





وأردف: "نعمل علي النزول بالأعمار السنية للفريق، لاعبي الناشئين سيكون لهم دور كبير الموسم المقبل".





وأفصح: "من الممكن أن أعود للملاعب في حالة واحدة، إذا احتاجني علاء نبيل فى الجانب الدفاعي، وقتها لن أستمر كمدربا وسأعود لصفوف اللاعبين".



